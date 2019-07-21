Четыре человека погибли в ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На республиканской трассе «Кордай – Алматы» в Жамбылской области грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. На месте ДТП скончались четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям областного департамента полиции, трагический случай произошел в 10 км от аула Соганды Кордайского района.

«21 июля в 6 часов утра на республиканской трассе «Кордай – Алматы» произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомашины «Мерседес Бенц Е200» заснул за рулем и врезался в зад автомобиля «Мерседес Бенц 814». В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля «Мерседес Бенц Е200» скончались на месте происшествия, а водитель в тяжелом состоянии доставлен в центральную больницу Кордайского района», - отмечено в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 345 п 4 УК РК. В областном департаменте полиции призывают граждан строго придерживаться правил дорожного движения и быть предельно осторожными.