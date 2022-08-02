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    • Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области

    2 Августа 2022 11:02

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    На автодороге «Шымкент-Бадам-Арыс», проходящей по территории Ордабасинского района, возле села Сарыарык произошло дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП сразу же выехали сотрудники полиции Ордабасинского районного отдела полиции.

    Полицейские установили, что произошло лобовое столкновение автомобиля марки Lada Priora и автомашины «ВАЗ-21099». В результате ДТП водителя и 3 пассажиров Lada Priora госпитализировали с различными телесными повреждениями. Впоследствии один из пассажиров от полученных травм скончался в больнице.

    Кроме того, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» и 2 пассажира скончались на месте происшествия.

    Факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 345 УК РК и проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.


    #Туркестанская область #ДТП #Видео
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