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Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
2 Августа 2022 11:02

Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

На автодороге «Шымкент-Бадам-Арыс», проходящей по территории Ордабасинского района, возле села Сарыарык произошло дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП сразу же выехали сотрудники полиции Ордабасинского районного отдела полиции.

Полицейские установили, что произошло лобовое столкновение автомобиля марки Lada Priora и автомашины «ВАЗ-21099». В результате ДТП водителя и 3 пассажиров Lada Priora госпитализировали с различными телесными повреждениями. Впоследствии один из пассажиров от полученных травм скончался в больнице.

Кроме того, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» и 2 пассажира скончались на месте происшествия.

Факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 345 УК РК и проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.


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