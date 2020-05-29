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Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
29 Мая 2020 00:33
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ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, сообщает Polisia.kz.
28 мая примерно в 14:30 часов на автодороге Жетысай – Шардара, вдоль села Кетебай, совершили лобовое столкновение две легковые машины «Нексия» и «Лада-Vesta». В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Нексия» и один пассажир «Лада-Vesta». На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа Жетысайского районного отдела полиции. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами». Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ключевые слова: Туркестанская область, ДТП,
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