Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, сообщает Polisia.kz.

28 мая примерно в 14:30 часов на автодороге Жетысай – Шардара, вдоль села Кетебай, совершили лобовое столкновение две легковые машины «Нексия» и «Лада-Vesta». В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Нексия» и один пассажир «Лада-Vesta». На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа Жетысайского районного отдела полиции. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами». Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.



