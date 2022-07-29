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    • Четыре человека погибли в ДТП в Мангистауской области

    29 Июля 2022 18:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В аварии на трассе в Мангистауской области погибли четыре человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По данным полиции, 28 июля ДТП произошло на 325-м километре республиканской трассы Актау-Бейнеу.

    Водитель автомашины Lada Priora, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Mercedes Benz S-320.
    «В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли двое водителей, два пассажира из автомашины Lada Priora. Кроме того, пострадали двое пассажиров, они были госпитализированы в ближайшую районную больницу», - сообщили в полиции региона.
    Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований в отделении полиции Мангистауского района по статье 345 части 4 УК РК. Ведется расследование.


    Фото: lada.kz



    #ДТП #Происшествия #Мангистауская область
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