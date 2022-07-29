Четыре человека погибли в ДТП в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В аварии на трассе в Мангистауской области погибли четыре человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По данным полиции, 28 июля ДТП произошло на 325-м километре республиканской трассы Актау-Бейнеу.

Водитель автомашины Lada Priora, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Mercedes Benz S-320.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли двое водителей, два пассажира из автомашины Lada Priora. Кроме того, пострадали двое пассажиров, они были госпитализированы в ближайшую районную больницу», - сообщили в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований в отделении полиции Мангистауского района по статье 345 части 4 УК РК. Ведется расследование.







Фото: lada.kz







