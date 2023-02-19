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    Четыре человека погибли в ДТП в Кызылординской области

    19 Февраля 2023, 21:16

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Еще один человек находится в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «19 февраля на автомобильной дороге Самара-Шымкент на 1767-1768 км (Сырдаринский район) произошло столкновение автомашин марки «Mercedes» и «Opel». В результате ДТП погибли 4 человека, один человек находится в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

    Подробности выясняются.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Кызылорда
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