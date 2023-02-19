Четыре человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Еще один человек находится в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«19 февраля на автомобильной дороге Самара-Шымкент на 1767-1768 км (Сырдаринский район) произошло столкновение автомашин марки «Mercedes» и «Opel». В результате ДТП погибли 4 человека, один человек находится в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Подробности выясняются.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Фото: polisia.kz