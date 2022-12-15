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    Четыре человека погибли в ДТП в Кызылординской области

    15 Декабря 2022, 00:30

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ДТП на трассе Теренозек-Кызылорда в Кызылординской области погибли четыре человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 14.12.2022 года на 60/31 км в Сырдаринском районе Кызылординской области, начато досудебное расследование. В результате столкновения двух автомобилей – КамАЗа и бензовоза – с легковой автомашиной погибли четыре человека, еще один получил травмы и доставлен в больницу. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.
    Кызылординская область ДТП Происшествия
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