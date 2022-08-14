Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области произошли три ДТП. В результате аварий погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе продолжается регистрация дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. Только за прошедшие сутки по области зарегистрировано три ДТП, где погибло четыре человека.

«13 августа около 1:30 на автодороге «Аксу-Аюлы-Агадырь» в 30 км от послека Агадырь 20 –летний водитель автомашины «BMW», двигаясь в сторону п. Агадырь, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В этот же день в 13:10 часов на автодороге «Караганда-Балхаш», не доезжая пяти км до поселка Жумабек, 42-летний водитель автомашины «Багем» допустил столкновение с автомашиной «Lexus» под управлением 63-летнего водителя. По предварительным данным водитель первой машины выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждения. Водитель «Lexus» скончался в больнице.





Так же 13 августа около 20:10 на автодороге «п. Ялта-п. Кулайгыр» 64-летний водитель автомашины «Toyota Previa», по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением столкнулся с автомашиной «Lada Priora» под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП 49-летний пассажир автомашины «Lada Priora» от полученных травм скончался на месте. Также, три пассажира «Lada Priora», водитель автомашины «Toyota Previa» и его пять пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

По всем фактам начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз напоминает водителям о бдительности на дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что б олее 100 человек погибло в ДТП в Карагандинской области с начала года.



