Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП с участием двух автомашин в Алматинской области погибли 4 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«ДТП произошло 20 декабря в Кегенском районе Алматинской области. Автомашиной «Hyundai» управлял 44-летний мужчина, который на 60 км автодороги Кеген-Кокпек-Тюп не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с «Mitsubishi», двигавшейся в попутном направлении. При столкновении автомашин водитель «Hyundai» и его трое пассажиров погибли на месте происшествия. Также в больницу с различными травмами доставлены еще двое пострадавших», - говорится в сообщении.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 3 УК РК.



