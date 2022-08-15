Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    15 Августа 2022 09:41

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    14 августа в 16:55 часов на 75 км автодороги «Покровка – Жанажол» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, на 75 км автодороги «Покровка – Жанажол» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с КамАЗ под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района».

    В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученных травм скончались на месте. Кроме того, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.


    Фото: polisia.kz
    #Актюбинская область #ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
    Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы
    Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
    Мужчину с ребенком на руках сбил водитель в Костанайской области
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров