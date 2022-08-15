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Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
15 Августа 2022 09:41

Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 августа в 16:55 часов на 75 км автодороги «Покровка – Жанажол» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, на 75 км автодороги «Покровка – Жанажол» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с КамАЗ под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района».

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученных травм скончались на месте. Кроме того, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.


Фото: polisia.kz

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