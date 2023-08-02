Четыре человека погибли на свинокомплексе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области на территории свинокомплекса ТОО «EMS AGRO» обнаружили тела четырех рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции пока инцидент не прокомментировали.

По информации пресс-службы главы региона, на месте происшествия находится аким СКО Айдарбек Сапаров, его первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов, прокурор Тайыншинского района, руководитель управления государственной инспекции труда.

«Четверо рабочих после смены не вышли с откормочной площадки. Установлено, что во время очистки канализационного накопителя глубиной 8 метров все четверо погибли. По поручению акима области для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. Причина гибели людей устанавливается. Аким области посещает семьи погибших», - проинформировали в пресс-службе.

По предварительной информации, погибшим сотрудникам свинокомплекса было 57, 32, 28 и 23 года.