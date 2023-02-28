Четыре человека погибли и трое получили травмы в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и трое получили травмы в дорожно- транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:55 на 492-м километре автодороги Актобе-Атырау-Астрахань. На участке трассы Макат - Кызылкогинский район водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением транспортного средства. В результате выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, еще трое с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу.



