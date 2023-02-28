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    Четыре человека погибли и трое получили травмы в  ДТП в Атырауской области

    28 Февраля 2023, 14:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и трое получили травмы в дорожно- транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:55 на 492-м километре автодороги Актобе-Атырау-Астрахань. На участке трассы Макат - Кызылкогинский район водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением транспортного средства. В результате выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, еще трое с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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