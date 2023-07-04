Четыре человека погибли, четверо ранены в результате стрельбы в Филадельфии

ФИЛАДЕЛЬФИЯ. КАЗИНФОРМ - Четверо человек погибли, еще четверо получили ранения в ночной перестрелке в понедельник в районе Кингсессинг в Филадельфии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 6ABC Action News.

По данным полиции, среди погибших – один подросток.

Стрельба произошла в районе 56-й улицы и Честер Авеню. Полиция прибыла на место происшествия в 20:30. Несколько пострадавших были доставлены в Penn Presbyterian Hospital и еще один подросток госпитализирован в детскую больницу Филадельфии.

Полиция сообщила, что подозреваемый был задержан вскоре после стрельбы в доме № 1800 по Фразьер-стрит. Он был одет в бронежилет и вооружен винтовкой и пистолетом.

Пока полиция проводит расследование, 56-я улица между Кингсессинг-авеню и Честер-авеню перекрыта.