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    Четыре человека погибли, четверо ранены в результате стрельбы в Филадельфии

    4 Июля 2023, 09:16

    ФИЛАДЕЛЬФИЯ. КАЗИНФОРМ - Четверо человек погибли, еще четверо получили ранения в ночной перестрелке в понедельник в районе Кингсессинг в Филадельфии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 6ABC Action News.

    По данным полиции, среди погибших – один подросток.

    Стрельба произошла в районе 56-й улицы и Честер Авеню. Полиция прибыла на место происшествия в 20:30. Несколько пострадавших были доставлены в Penn Presbyterian Hospital и еще один подросток госпитализирован в детскую больницу Филадельфии.

    Полиция сообщила, что подозреваемый был задержан вскоре после стрельбы в доме № 1800 по Фразьер-стрит. Он был одет в бронежилет и вооружен винтовкой и пистолетом.

    Пока полиция проводит расследование, 56-я улица между Кингсессинг-авеню и Честер-авеню перекрыта.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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