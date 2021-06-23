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    Четыре цеха по изготовлению суррогатного алкоголя выявили в Шымкенте

    23 Июня 2021, 16:06

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлены 4 подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Шымкенту по результатам оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность 4 подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции. В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и 1 рулон учетно-контрольных марок. Также изъяты различные приборы, предназначенные для розлива контрафактной продукции. Согласно заключению департамента госдоходов по г.Шымкент организаторами 4-х подпольных цехов государству нанесен ущерб в сумме около 9 млн. тенге», - сообщили в ведомстве.

    По трем фактам ведется следствие по ст. 233 ч.2 УК РК, по одному – подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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