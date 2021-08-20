Четыре букмекерских конторы ликвидированы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу ликвидированы 4 букмекерских конторы в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

С начала года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы ликвидированы букмекерские конторы «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting».

Должностные лица этих заведений были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса.

Следствием было доказано, что руководители букмекерских контор, наряду с легальным бизнесом, в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино.

Приговором суда должностные лица «PariMatch» и «BK Triumph», в связи с извлечением небольшой суммы дохода, оштрафованы на 500 и 200 МРП соответственно.

Руководители букмекерских контор «Фаворит» и «PROFITBetting» за период своей деятельности извлекли нелегальный доход от противоправной схемы в особо крупном размере и осуждены к 4 годам лишения свободны.

Общая сумма конфискованного имущества у осужденных составила более 700 миллионов тенге.



