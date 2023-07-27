Четыре бронзовые медали завоевали казахстанцы на турнире по настольному теннису в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит международный турнир по настольному теннису WTT YOUTH CONTENDER ALMATY. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет. Алан Курмангалиев (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Орынбасар Есимхан (Туркестан), Айназ Адильгереева (Алматы) завоевали бронзовые медали. 19 лет, микст (смешанный разряд). 1 место - финал 27 июля 2 место - финал 27 июля 3 место - Алан Курмангалиев/Сарвиноз Миркадирова (Казахстан) 3 место - Чан Ю-Ан/Чэн Пусюань (Тайбэй) 17 лет, юноши. 1 место - Чен И-Тэн (Тайбэй) 2 место - Абхинанд Бхаянкарам (Индия) 3 место - Цай Це-Ан (Тайбэй) 3 место - Хум Цзин-Кай (Тайбэй) 17 лет, девушки. 1 место - У Цзя-Эн (Тайбэй) 2 место - Пэн Ю-Хан (Тайбэй) 3 место - Асель Еркебаева (Узбекистан) 3 место - Мак Минг Шум (Гонконг) 15 лет, микст (смешанная пара) 1 место - финал 27 июля 2 место - финал 27 июля 3 место Яу Кван Тинг/Мак Минг Шум(Гонконг) 3 место Судханшу Майни/Приша Гоэл (Индия) 13 лет, юноши. 1 место - Хсу Ан-Пао (Тайбэй) 2 место - Шурен Соман (Индия) 3 место - Орынбасар Есимхан (Казахстан) 3 место - Шашанк Рао (Индия) 13 лет, девушки. 1 место - Дивянши Бхоумик (Индия) 2 место - Анколика Чакроборти (Индия) 3 место - Айназ Адильгереева (Казахстан) 3 место - Ананья Муралидхаран (Индия)