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    Четыре блокпоста установлены на въезде в Атырау

    10 Января 2022, 01:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на въезде в областной центр установлены четыре блокпоста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с проводимой в Атырауской области антитеррористической операцией, введены ограничения на передвижение транспорта по территории области. В настоящее время на въездах в областной центр работают четыре блокпоста и девять мобильных групп. В режиме усиленных мер безопасности работает и Атырауский международный аэропорт. Здесь все пассажиры также проходят тщательную проверку. На блокпостах наряду с документами, удостоверяющими личность граждан, проверяются личные вещи, проводится досмотр транспортных средств», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Напомним, в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.

    Ранее сообщалось о том, что ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Безопасность ЧП-2022
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