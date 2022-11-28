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    Четыре автомобиля сгорело за сутки в Карагандинской области

    28 Ноября 2022, 11:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 27 ноября зарегистрировано четыре пожара на автомобильном транспорте. Случаи произошли в городах Темиртау, Сарань, Шахтинск. Причины возникновения пожаров – короткое замыкание электропроводов, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

    Всего с начала текущего года в области зарегистрирован 141 пожар на автотранспорте, на которых погибло два человека, один травмирован.

    «Основными причинами пожаров на автотранспорте является неисправность топливной или электрической системы. В зимнее время также пожары происходят при отогреве замерзших авто с применением открытого огня. В конструкции автомобиля применяется большое количество горючих материалов. Поэтому на любом автотранспорте необходимо строгое соблюдение мер пожарной безопасности», - предупреждают в департаменте по ЧС Карагандинской области.

    Также спасатели рекомендуют автовладельцам:

    - своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля;

    - постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку;

    - всегда иметь с собой в машине огнетушитель, держите его в легкодоступном для себя месте;

    - в зимнее время не использовать открытый огонь для обогрева замерзших деталей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Транспорт Пожар
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