Четыре автомобиля сгорело за сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 27 ноября зарегистрировано четыре пожара на автомобильном транспорте. Случаи произошли в городах Темиртау, Сарань, Шахтинск. Причины возникновения пожаров – короткое замыкание электропроводов, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

Всего с начала текущего года в области зарегистрирован 141 пожар на автотранспорте, на которых погибло два человека, один травмирован.

«Основными причинами пожаров на автотранспорте является неисправность топливной или электрической системы. В зимнее время также пожары происходят при отогреве замерзших авто с применением открытого огня. В конструкции автомобиля применяется большое количество горючих материалов. Поэтому на любом автотранспорте необходимо строгое соблюдение мер пожарной безопасности», - предупреждают в департаменте по ЧС Карагандинской области.

Также спасатели рекомендуют автовладельцам:

- своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля;

- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку;

- всегда иметь с собой в машине огнетушитель, держите его в легкодоступном для себя месте;

- в зимнее время не использовать открытый огонь для обогрева замерзших деталей.



