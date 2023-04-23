Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Четыре арендные многоэтажки сдадут в этом году в Осакаровском районе Карагандинской области

    23 Апреля 2023, 23:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Осакаровка Карагандинской области в этом году планируется завершить строительство четырех 18-квартирных арендных домов. Продолжится прокладка водопроводных сетей в селах Озерное, Ералы, Пионерское и седьмая очередь в поселке Осакаровка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об итогах 2022 года и планах по дальнейшему развитию Осакаровского района во время брифинга на платформе Региональной службы коммуникаций проинформировал аким Руслан Нурмуханбетов.

    Социальное благополучие сельчан невозможно без решения жилищного вопроса. В этом году в районе введут в эксплуатацию 8100 квадратных метров жилья, что больше чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2022 года.

    «Что касается поселка Осакаровка. Планируется завершение строительства четырех 18-квартирных арендных домов. Скорректирована ПСД на строительство еще двух 18-квартирных жилых домов. В прошлом году тут начато строительство шести двухквартирных одноэтажных домов. В этом году планируется выкупить один жилой дом на 18 квартир, построенный за счет частных инвестиций», – рассказал аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

    Также разрабатывается ПСД на строительство инфраструктуры к ИЖС в юго-восточном районе поселка Осакаровка. Охватят 200 земельных участков.

    Продолжится работа по обеспечению сельских потребителей качественной питьевой водой. Из Национального фонда и областного бюджета выделены средства на завершение строительства водопроводных сетей в селах Озерное, Ералы, Пионерское и 7-й очереди поселка Осакаровка. Начнется строительство водопровода в селах Николаевка, Сенокосное, Садовое и Трудовое.

    Будут отремонтированы внутрипоселковые дороги в Есиле, Сарыозеке и Ошаганды.

    Запланирован капитальный ремонт детского сада «Айголек» в поселке Молодежном.

    Немало в районе будет сделано и по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі». Начнется реновация школы в селе Акбулак. Капитально отремонтируют дома культуры в селах Озерное, Батпакты и Садовое. Завершат строительство ФАПа в селе Озерное.

    Кроме того, в 2023–2024 годах в планах начать строительство лечебных учреждений в селах Сарыозек, Ошаганды, Акпан, Звездное и Шункырколь.

    Разработана ПСД по капремонту больницы поселка Молодежного. Средства были выделены из областного бюджета. Сейчас проект находится на госэкспертизе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Жилье Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Мужчина совершил суицид в Караганде
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной