Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Четверых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Германии

    15 Апреля 2020, 16:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкая полиция в среду арестовала четверых подозреваемых-выходцев из Таджикистана в подготовке теракта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Полицейские Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произвели аресты вблизи городов Эссен и Дюссельдорф. Все четверо – члены «Исламского государства», выходцы из Таджикистана.

    Четверо задержанных вместе со своим пятым сообщником, который последний год находится за решеткой, поддерживали связи с представителями руководства «Исламского государства» в Афганистане и Сирии, а также получали от них инструкции.

    Целями нападений должны были стать учреждения вооруженных сил США в Германии или отдельных лиц. Подозреваемые планировали убийство человека, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
    В Шотландии задержали первого министра
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге