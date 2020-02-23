Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Четвертый смертельный случай зафиксирован от коронавируса в Южной Корее

    23 Февраля 2020, 10:48

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье Южная Корея сообщила о четвертом смертельном случае от нового коронавируса и о 123 новых заразившихся. Таким образом, число людей с подтвержденным диагнозом составило 556, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP NEWS AGENCY.

    Три из четырех смертей от коронавируса произошли в больнице Даенам в юго-восточном городе Чхондо, там же был зарегистрирован первый смертельный случай от вируса. Позже стало известно о более 110 заразившихся, включая девять медицинских работников.

    По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), из 123 новых случаев 75 связаны с богослужениями в церкви Синчхонджи в юго-восточном городе Тэгу.

    KCDC заявил, что поместил более 9000 членов секты на карантин.

    По состоянию на утро воскресенья, в Южной Корее выписаны 18 полностью выздоровевших пациентов, у которых был подтвержден диагноз.

    Напомним, в пятницу Южная Корея объявила город Тэгу и прилегающий к нему округ Чхондо «зонами особого управления».

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Корея Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге