Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Четвертый этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане

    26 Октября 2021, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы сообщило о начале четвертого этапа в ПМКР - оценка компетенций, который пройдет с 25 октября по 28 ноября т.г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Данный этап состоит из двух блоков - ассессмент-центра и интервью по компетенциям.

    235 кандидатов по итогам предыдущего этапа прошли в четвертый этап.

    Ассессмент-центр проходит в офлайн-формате. Он направлен на выявление и оценку у кандидатов определенных компетенций через набор поведенческих индикаторов.

    Для кандидатов ассессмент-центр пройдет в офлайн-формате с 25 по 30 октября, затем с 1 по 15 ноября эксперты будут обрабатывать все материалы и готовить персональные отчеты.

    Ассессмент-центр направлен на выявление и оценку у кандидатов таких компетенций, как стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность через набор поведенческих индикаторов.

    Данный блок оценки компетенций включает в себя групповые и индивидуальные задания, в процессе которых за поведением кандидатов наблюдают сертифицированные эксперты-оценщики – асессоры.

    В каждом из названных заданий кандидатам будет необходимо предложить решение актуальной региональной проблемы на основе анализа содержащихся в специальном буклете информационных материалов за строго ограниченное время.

    Все процедуры ассессмент-центра проводит команда сертифицированных экспертов-оценщиков Академии госуправления.

    По итогам ассессмент-центра к следующему этапу оценки – интервью по компетенциям будут допущены не более 125 кандидатов, показавших наилучшие результаты.

    Интервью по компетенциям будет проведено в онлайн-формате посредством индивидуального структурированного интервью с привлечением профессиональных HR-менеджеров c 20 по 28 ноября т.г.

    В рамках проекта ПМКР в ходе интервью кандидатам будут задаваться вопросы, позволяющие получить максимально объективное представление об уровне внутренней мотивации кандидатов и компетенций, определяющих их ценностные ориентиры.

    По результатам интервью к следующему этапу отбора – собеседованию в Экспертной комиссии будут допущены не более 100 кандидатов, показавших наилучшие результаты.

    По итогам отбора будут включены в резерв 50 кандидатов.

    Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными и государственными интересами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Молодежь Президентский кадровый резерв
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей