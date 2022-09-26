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    Четвертую дозу вакцины против COVID-19 призывают получить в Кыргызстане

    26 Сентября 2022, 21:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 15 сентября в Кыргызстане проходит иммунизация четвертой дозой вакцины против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С учетом предстоящего в октябре эпидемиологического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, Министерство здравоохранения КР, призывает население страны защитить себя и близких, пройдя вакцинацию.

    Ревакцинации четвертой прививкой против КВИ подлежат все граждане, ранее получившие полный курс первичной вакцинации и бустер. В первую очередь на иммунизацию приглашаются пожилые люди, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, медицинские работники и беременные женщины.

    Вакцинация четвертой дозой прививки проводится через 4-6 месяцев после получения первого бустера (3 дозы), которую можно получить во всех Центрах семейной медицины любой разрешенной к применению в Кыргызстане вакциной против COVID-19.

    По информации ведомства, в настоящее время в стране в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer. Сведения о полученных бустерных дозах будут вводиться в систему vc.emed.gov.kg с последующим генерированием сертификата профилактических прививок против СOVID-19.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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