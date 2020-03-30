Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 марта 2020 г. в 20 час 28 мин 27 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 362 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.3 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 39.97° с.ш. 77.42° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.

Землетрясение в Китае стало четвертым зафиксированным за сутки казахстанскими сейсмологами. Ранее были зарегистрированы землетрясения – одно в Китае (647 км от Алматы, магнитуда MPV 4.3) и два в Кыргызстане ( в 390 и 393 км от Алматы, м агнитуда MPV 4.3 и 4.9 ).