Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали четвертое за сутки землетрясение в Центральной Азии, передает МИА «Казинформ»

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 г ода в 13 час 33 мин 32 сек зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 355 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 40.01° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Ранее сообщалось о трех землетрясениях на территории Алматинской области и Китая. Вечером 19 января было зафиксировано землетрясение в городе Алматы.