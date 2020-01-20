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Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии
20 Января 2020 14:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали четвертое за сутки землетрясение в Центральной Азии, передает МИА «Казинформ»
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«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 г ода в 13 час 33 мин 32 сек зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 355 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 40.01° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ранее сообщалось о трех землетрясениях на территории Алматинской области и Китая. Вечером 19 января было зафиксировано землетрясение в городе Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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