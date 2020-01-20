+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии

20 Января 2020 14:04
Поделиться:
Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали четвертое за сутки землетрясение в Центральной Азии, передает МИА «Казинформ»

Новости по теме

Землетрясение ощутили жители Алматинской области
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 356 км от Алматы Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области В южных районах Синьцзяна произошел ряд землетрясений

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 г ода в 13 час 33 мин 32 сек зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 355 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 40.01° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Ранее сообщалось о трех землетрясениях на территории Алматинской области и Китая. Вечером 19 января было зафиксировано землетрясение в городе Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив