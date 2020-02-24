Четвертая смерть от коронавируса в Италии, число заразившихся растет

РИМ. КАЗИНФОРМ – Четвертый смертельный исход в результате заражения коронавирусом был зарегистрирован в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

В понедельник губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана подтвердил, что последней жертвой коронавируса в стране стал пожилой человек. По его словам, 84-летний мужчина скончался в больнице в городе Бергамо.

Фонтана добавил, что число людей, зараженных смертельной болезнью в Ломбардии, возросло до 165 человек. Это означает, что общее количество заразившихся в Италии, перевалило отметку в 200 человек.

В Венето было зарегистрировано 27 случаев, еще 16 случаев в Эмилии-Романье, по три - в Пьемонте, в Трентино-Альто-Адидже и в Лацио. В Лацио вирусом заражены итальянский исследователь, которого привезли из китайского города Ухань, а также два китайских туриста, которые находятся в римской больнице Спалланцани.

В областях Ломбардии, Венето, Пьемонт, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия закрыты школы, университеты, музеи, памятники и библиотеки, а также запрещены публичные мероприятия, которые привлекают большое количество людей.

Итальянские власти пошли еще дальше, отменив даже знаменитый венецианский карнавал во избежание распространения коронавируса.

Основная проблема для итальянских властей заключается в том, что они еще не знают, откуда взялась инфекция. Пробы мужчины, недавно посетившего Китай и считавшимся «нулевым пациентом» в Италии, дали отрицательный результат.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес объявила, что группа экспертов из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранения была направлена в Италию для оказания помощи в ее усилиях по ограничению передачи COVID19.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в Италии и благодарим итальянские власти за их быстрые и эффективные действия», - написала Кириакидес в Twitter.