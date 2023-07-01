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    Четвертая ночь беспорядков во Франции: 994 задержанных, вспышки насилия в Лионе и Марселе

    1 Июля 2023, 13:53

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французским властям не удаётся подавить выступления бунтующей молодёжи, которые продолжаются со вторника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Победит Республика, а не погромщики»: по заявлению французских властей, в ночь на субботу беспорядки, вызванные убийством 17-летнего Наэля Мерзука, были «менее масштабными», благодаря массовому развёртыванию силовиков и спецтехники.

    Тем не менее в пятницу вечером сообщалось о стихийных митингах в ряде крупных городов. В Лионе, где протестующие связывались через Телеграм, был разгромлен комиссариат. В Марселе участникам беспорядков удалось проникнуть в оружейный магазин и вынести ружья.

    В отдельных регионах обошлось без инцидентов. По последним данным МВД, в участки доставлены 994 человека – чуть больше, чем накануне. Общее число арестованных с начала кризиса превысило 1500, многим из них по 13-14 лет.

    Пострадали 79 полицейских, подожжены или повреждены 234 здания.

    В стране действует запрет на продажу и транспортировку пиротехнических миномётов и ракетниц. Правительство намерено усилить таможенные меры на въезде во Францию.

    Футболисты национальной сборной опубликовали длинное сообщение, в котором они призывают покончить с насилием. В коммюнике говорится, что многие из членов команды – сами выходцы из бедных кварталов и пригородов, и что у их жителей есть другие способы самовыражения.

    В субботу в Нантере, к западу от Парижа, состоятся похороны подростка, убитого за «неповиновение полиции». Стрелявший в упор сотрудник находится под следствием.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Франция Мировые новости
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