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    Четверть века отдали службе спасения братья-близнецы из Костаная

    19 Октября 2022, 09:57

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана. Среди них и братья-близнецы из Костаная Дмитрий и Денис Стефановы, которые рассказали о пожарном ремесле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В структуре ДЧС Костанайской области служат близнецы Дмитрий и Денис Стефановы, выбравшие одну профессию – спасать людей от стихийных бедствий.

    Как рассказали в ДЧС области, в 1997 году братья Стефановы, поступили в Кокшетауский технический институт, ныне Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина.

    В 2001 году Дмитрий Викторович стал начальником караула ПЧ-21 города Лисаковска. Работа в пожарной части дала Дмитрию много опыта в развитии своих личных качеств: бесстрашие, стойкость, спокойствие, хладнокровность и аналитический ум.

    «Благодаря этой работе работоспособность и слаженность в действиях улучшились в разы, потому как последствия работы очень сильно оказывают влияние. Ты закаляешься и это помогает тебе преодолевать любые трудности в повседневной̆ жизни. В 2005 году работал старшим инженером в этой же части. Далее был заместителем начальника ПЧ-8 Тарановского района, а затем стал начальником этой части, - делится Дмитрий. – Я всегда хотел помогать людям. Пожары – это страшное зрелище, поэтому я решил бороться с ними! И еще, конечно, самое главное для меня – спасать людей. Мы с моим братом Денисом еще в школе начали интересоваться пожарным ремеслом и вдвоем решили поступить в институт и на себе почувствовать работу пожарных и вовлеклись настолько, что уже более 25 лет отдаем долг».

    Второй спасатель Денис Викторович работает начальником пожарной части № 23 Сарыкольского района. На сегодняшний день подполковник гражданской защиты Д. Стефанов является начальником Отдела по чрезвычайным ситуациям Денисовского района.

    «Я помню один вызов, особенный и сложный по некоторым нюансам. По ул. Байтурсынова в Костанае, возле центрального рынка, горело двухэтажное общежитие. Пламя было трудно ликвидировать из-за большой площади здания, наличия газовых баллонов и близкого расположения с другими объектами. Тушили огонь с обеда до утра. Была опасность и взрыва баллонов. Когда оказываешься в такой ситуации, твоя обязанность предполагает быструю реакцию, поскольку после поступления сигнала тревоги у пожарного есть только 20 секунд на то, чтобы облачиться в специальную одежду и выехать на место происшествия. И если в горящем строении есть люди, от этого времени напрямую зависит спасение человеческой жизни».

    Итак, профессия пожарный – это непростой, а порой и тяжелый труд, нередко связанный с ответственностью за человеческую жизнь.

    «Спасая других, пожарный рискует собой!» - отмечает Денис Стефанов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Дата Общество ДЧС Костанай
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