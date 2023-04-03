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      Карагандинская область

    Четверть территории Карагандинской области остается еще под снегом

    3 Апреля 2023, 19:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проинспектировал паводкоопасные участки региона. В области паводковая обстановка остается стабильной. По данным космомониторинга, на сегодня 25 % территории региона покрыто снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев с начальником ДЧС Муратом Катпановым совершили облет паводкоопасных участков Каркаралинского, Бухар-Жырауского, Шетского и Абайского районов по руслам рек Нура и Шерубай-Нура. Были обследованы гидротехнические сооружения, земляные валы и дамбы рядом с населёнными пунктами.

    «Активных паводковых процессов не наблюдается. Остаются покрытыми снегом северные территории Актогайского и Шетского районов, юго-западная часть Бухар-Жырауского района, западная часть Осакаровского и небольшая часть северо-восточной стороны Нуринского района по руслу реки Нуры. Хорошо повлияли на быстрое снеготаяние плюсовые температуры в начале марта, осадки, осеннее увлажнение ниже нормы. Идёт активная фильтрация снеготаяния и просачивание в грунт. Активных разливов и большого объёма поступления воды на реках нет», – отметил Мурат Катпанов.

    На реках области проведены работы по дроблению, бурению и резке льда. Всего охвачено 17 участков общей площадью 7 тысяч кв. м в Бухар-Жырауском, Осакаровском, Каркаралинском и Актогайском районах.

    Завершена расчистка 4845 водопропускных труб, 187 км каналов и арыков, 463 мостов. Проведена нарезка 143 км водоотводящих траншей.

    Сбросы воды из Самаркандского и Интумакского водохранилищ проходят в штатном режиме. Противопаводковые работы продолжаются.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок МЧС
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