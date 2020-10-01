Четверть призывников психологически не готовы к службе – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нуржан Нурсипатов обратился к заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову с депутатским запросом по вопросам военно-патриотического воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только ребенок, который вырос на национально-духовных ценностях и чувстве патриотизма, будет завтра переживать за безопасность и независимость государства. Он чувствует ответственность за будущее своей Родины. Будет образованным, квалифицированным солдатом в рядах армии. Формируется как гражданин, который ставит интересы общества выше всего. Защита Родины – долг каждого гражданина Казахстана. Это, прежде всего, напрямую связано с патриотизмом, военно-патриотическим воспитанием», - сказал сенатор.

Нуржан Нурсипатов отметил, что 2019 год был объявлен Елбасы Годом молодежи, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также уделяет особое внимание поддержке молодежи со стороны государства и воспитанию их в духе патриотизма.

«На сегодняшний день количество граждан, подлежащих ежегодному призыву на воинскую службу, составляет около 300 тысяч, из них только 40 тысяч годны для прохождения воинской службы. 25,4% граждан, получивших призывы, не готовы психологически и морально к воинской службе. Все еще существует уклонение от призыва на воинскую службу», - сообщил депутат.

Он также добавил, что в рамках агитационной работы необходимо выпускать программы, фильмы, издавать книги, создавать интернет-контент, пропагандирующие военно-патриотический дух, культуру и национальную историю, о батырах нации, выдающихся личностях, ставших мастерами своего дела.

Сенатор подчеркнул, что вопросы военно-патриотического воспитания не закреплены в действующем законодательстве. Депутат отметил необходимость законодательного закрепления работы по военно-патриотическому воспитанию как одной из главных задач государственных органов.