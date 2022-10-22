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    Четверть молочной продукции в стране выпускает СКО

    22 Октября 2022, 13:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что регион выпускает 25% всего объема молочной продукции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона считает, что это результат действия программы по развитию молочного производства.

    «С каждым годом доля области будет увеличиваться. За год объем готовой молочной продукции вырастет со 130 тыс. до 170 тыс. тонн. Всего в области выпускают 150 видов молочных изделий. Осенью традиционно запускаем новые промышленные молочные фермы. За четыре года по области ввели 22. Это почти половина построенных ферм по стране», - написал К.Аксакалов в Instagram.

    По информации акима области, в районе М.Жумабаева запустили 23-ю ферму. Рассчитана она на 600 голов, мощность – 3,5 тыс. тонн молока в год.

    «Молодой аграрий Арман Уатаев в селе Жастар за 1,5 года построил молочную ферму. Проект реализован при поддержке государства. Это уже пятая ферма, построенная в районе. Шестую начинает строить ТОО «Земля Возвышенки». Новая ферма станет опорным предприятием села Жастар. Здесь круглогодично будут трудиться 30 сельчан. Летом сельчане будут вовлечены в кормозаготовительный процесс. В этом году мы по области запустим восемь новых промышленных молочных ферм, которые будут сосредоточены возле сел. Всего в этом году строим 17 комплексов», - проинформировал К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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