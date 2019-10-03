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    Четверо полицейских убиты в результате нападения на полицейское управление Парижа

    3 Октября 2019, 19:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Четыре офицера были убиты в результате нападения с применением ножа на управление полиции Парижа, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Злоумышленник был застрелен и, как сообщается, работал в полиции. Окрестности, в том числе ближайшая станция метро, были закрыты в связи с операцией по обеспечению безопасности.

    Французский телеканал BFM-TV сообщил, что на место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Прокурор Парижа также направляется на место.

    Инцидент произошел после того, как тысячи полицейских приняли участие в «марше гнева» в среду, чтобы потребовать улучшения условий труда и реагирования на высокий уровень самоубийств среди полицейских.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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