Четверо погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В дорожно-транспортных происшествиях в Джангельдинском районе погибли трое жителей села Торгай, в районе Б. Майлина погиб 23-летний водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«9 ноября около 15 часов на 59 километре автодороги «Аркалык-Торгай» возле села Тауыш 52-летний водитель, управляя автомашиной «AUDI-80», не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50 и 56 лет, жительницы села Торгай, от полученных травм скончались на месте. Назначена судмедэкспертиза. Семилетняя девочка с травмами доставлена в ЦРБ»,- озвучили подробности в ведомстве.

В этот же день ДТП произошло на трассе около 17 часов на 102 километре автодороги «Костанай-Карабутак» в 8 км от поселка Тобол.

«23-летний водитель, управляя «ВАЗ-2112, совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель получил серьёзные травмы и скончался в реанимационном отделении Лисаковской городской больницы. Пассажиры в возрасте 17 и 28 лет госпитализированы в больницу», - пояснили в пресс-службе полиции.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.