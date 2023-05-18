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    Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии

    18 Мая 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четверо детей были найдены живыми на юге Колумбии более чем через две недели после того, как самолет, на котором они летели, разбился в джунглях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Детей в густых джунглях провинции Какета нашла группа спасателей из числа военных, пожарных и представителей гражданской авиаци.

    Рано утром 1 мая самолет Cessna 206, перевозивший семь человек из Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, объявил аварийную тревогу из-за отказа двигателя.

    «После напряженных поисков, проведенных нашими военными, мы нашли живыми четверых детей, пропавших без вести после авиакатастрофы в Гуавьяре. Это радость для всей страны», сообщил Президент страны Густаво Петро среду в Twitter.

    В результате крушения погибли трое взрослых, включая пилота. Их тела были найдены внутри воздушного судна. Четверо детей в возрасте 13, 9 и 4 лет, а также 11-месячный младенец выжили.

    По предварительной информации, поступившей из управления гражданской авиации, которое координировало спасательные работы, дети выбрались из самолета и отправились в джунгли за помощью.

    С помощью поисковых собак спасатели находили выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия, сделанные из растений.

    В спасательных операциях были задействованы самолеты и вертолеты как армии, так и ВВС Колумбии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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