Четких критериев по ревакцинации у нас нет - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал возможность проведения ревакцинации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока у нас нет четких критериев по ревакцинации, и группа ученых работает над этим вопросом. Потому что, вы знаете, ВОЗ вообще не рекомендует это делать на данном этапе, другие страны этим занимаются. Конкретных подтверждающих эффективность клинических исследований еще в мире нет. Поэтому мы сейчас максимально изучаем опыт, чтобы уже гарантированно получить правильные подходы», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, для изучения этого вопроса необходимо время.

«Но нужно понимать, что у нас сейчас в принципе сама программа вакцинации началась с февраля, критическая масса вакцинировалась с мая по июль. Поэтому сейчас именно в Казахстане сильный иммунитет у тех граждан, которые получили вакцины. У нас пока есть время для изучения международного опыта. Как пошло, какие вакцины, можно ли перекрестно делать вакцинацию и в какой срок», - отметил министр.

«Конкретных рекомендаций сейчас нет. Есть определенные начальные клинические исследования, но нам желательно опираться на более проверенную информацию, поэтому мы сейчас осуществляем полный поиск и обратились во все инстанции», - заключил А. Цой.