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    Чествование журналистов прошло в Сенате

    14 Декабря 2020, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев наградил победителей и призёров конкурсов среди журналистов «Аманат» и «Туған ел» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев отметил символичность вручения премий в преддверии Дня Независимости.

    « Независимость – наша главная ценность. Именно благодаря Независимости Казахстан сформировался как признанное всем миром государство. Мы добились значительных успехов в экономике, политике, социальной и духовной сферах. Развитие отечественн ых СМИ и журналистики также стало результатом нашей Независимости «, - сказал Председатель Сената.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул особую роль СМИ в вопросах информирования населения о законотворческом процессе и принимаемых в Парламенте решениях.

    «По поручению Главы государства реализуется ряд новых инициатив. В связи с этим принимаются законы, направленные на улучшение социального положения граждан, обеспечение прав человека, совершенствование сферы здравоохранения, образования. В центре внимания также вопросы охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией. В деле разъяснения сути и значения каждого закона журналисты играют особую роль «, – сказал Председатель Сената.

    Он отметил, что в условиях новых вызовов всё большую значимость приобретает качественная информация. Поэтому перед журналистами стоят серьёзные задачи. Спикер Сената обратил особое внимание на активную работу журналистов во время пандемии.

    « Особо следует отметить заслуги журналистов в период пандемии. Вы вместе с медработниками и волонтерами оказались на передовой борьбы с пандемией. Этот труд заслуживает самой высокой оценки и признания «, - сказал Маулен Ашимбаев.

    Напомним, конкурсы «Аманат» и «Туған ел» были организованы Сенатом ко Дню журналистов. В связи с эпидемологической ситуацией церемонии награждения были перенесены на более позний срок.

    Для участия в конкурсах «Аманат» и «Туған ел» свои работы подали около 120 журналистов со всей страны. При подведении итогов конкурсов не остались без внимания и журналисты, отличившиеся активностью во время пандемии. Кроме того, были учреждены спецнаграды для тех, кто работает в сфере интернет-журналистики и соцсетях.

    Также сегодня ряд известных казахстанских журналистов были удостоены наград Межпарламентской ассамблеи СНГ.

    ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «АМАНАТ» :

    Гран-при – Онгар Токанов, корреспондент телеканала «Qazaqstan».

    Первое место – Жадыра Жолмухаметова, корреспондент информационного агентства «Информбюро».

    Второе место – Лаура Тусупбекова, корреспондент газеты «Казахстанская правда».

    Третье место – Татьяна Ковалева, корреспондент портала «Zakon.kz».

    ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ТУҒАН ЕЛ» :

    Гран-при – Азамат Касымов, корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan».

    Первое место – коллектив телепроекта «Сенат online» «Первого канала «Евразия».

    Второе место – Мирлан Алтынбек, корреспондент Агентства «Хабар 24».

    Третье место – Амирболат Хусаян, корреспондент информационного агентства «Azattyq Ruhy».

    Обладатели специальных наград :

    Газиз Абишев – автор телеграм-канала Abishev Analytics;

    Иван Сухоруков и Роман Павлов – журналист и видео-инженер интернет-ресурса «Tengrinews»;

    Улпан Бегалина – корреспондент телеканала «Atameken business»;

    Айхан Шарипов – корреспондент газеты «AIQYN»;

    Сырым Иткулов – шеф-редактор «Hola news»;

    Коллективы интернет-проектов «Ainews» и «Aitube.kz».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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