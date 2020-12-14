Чествование журналистов прошло в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев наградил победителей и призёров конкурсов среди журналистов «Аманат» и «Туған ел» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев отметил символичность вручения премий в преддверии Дня Независимости.

« Независимость – наша главная ценность. Именно благодаря Независимости Казахстан сформировался как признанное всем миром государство. Мы добились значительных успехов в экономике, политике, социальной и духовной сферах. Развитие отечественн ых СМИ и журналистики также стало результатом нашей Независимости «, - сказал Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул особую роль СМИ в вопросах информирования населения о законотворческом процессе и принимаемых в Парламенте решениях.

«По поручению Главы государства реализуется ряд новых инициатив. В связи с этим принимаются законы, направленные на улучшение социального положения граждан, обеспечение прав человека, совершенствование сферы здравоохранения, образования. В центре внимания также вопросы охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией. В деле разъяснения сути и значения каждого закона журналисты играют особую роль «, – сказал Председатель Сената.

Он отметил, что в условиях новых вызовов всё большую значимость приобретает качественная информация. Поэтому перед журналистами стоят серьёзные задачи. Спикер Сената обратил особое внимание на активную работу журналистов во время пандемии.

« Особо следует отметить заслуги журналистов в период пандемии. Вы вместе с медработниками и волонтерами оказались на передовой борьбы с пандемией. Этот труд заслуживает самой высокой оценки и признания «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, конкурсы «Аманат» и «Туған ел» были организованы Сенатом ко Дню журналистов. В связи с эпидемологической ситуацией церемонии награждения были перенесены на более позний срок.

Для участия в конкурсах «Аманат» и «Туған ел» свои работы подали около 120 журналистов со всей страны. При подведении итогов конкурсов не остались без внимания и журналисты, отличившиеся активностью во время пандемии. Кроме того, были учреждены спецнаграды для тех, кто работает в сфере интернет-журналистики и соцсетях.

Также сегодня ряд известных казахстанских журналистов были удостоены наград Межпарламентской ассамблеи СНГ.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «АМАНАТ» :

Гран-при – Онгар Токанов, корреспондент телеканала «Qazaqstan».

Первое место – Жадыра Жолмухаметова, корреспондент информационного агентства «Информбюро».

Второе место – Лаура Тусупбекова, корреспондент газеты «Казахстанская правда».

Третье место – Татьяна Ковалева, корреспондент портала «Zakon.kz».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ТУҒАН ЕЛ» :

Гран-при – Азамат Касымов, корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan».

Первое место – коллектив телепроекта «Сенат online» «Первого канала «Евразия».

Второе место – Мирлан Алтынбек, корреспондент Агентства «Хабар 24».

Третье место – Амирболат Хусаян, корреспондент информационного агентства «Azattyq Ruhy».

Обладатели специальных наград :

Газиз Абишев – автор телеграм-канала Abishev Analytics;

Иван Сухоруков и Роман Павлов – журналист и видео-инженер интернет-ресурса «Tengrinews»;

Улпан Бегалина – корреспондент телеканала «Atameken business»;

Айхан Шарипов – корреспондент газеты «AIQYN»;

Сырым Иткулов – шеф-редактор «Hola news»;

Коллективы интернет-проектов «Ainews» и «Aitube.kz».