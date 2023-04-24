Чешские компании помогут модернизировать энергетическую сферу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осенью в Казахстан прибудет бизнес-делегация из Чехии. Об этом заявил Премьер-Министр Чехии Петр Фиалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этой осенью наша бизнес-делегация прибудет в Казахстан. (…) Энергетическая безопасность является очень важной сферой. Мы помогаем модернизировать вашу энергетическую сферу. Мы готовы предложить нашу продукцию, наш опыт. Нам также нужно модернизировать собственную энергетическую безопасность», - сказал Петр Фиалу, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

Ранее сообщалось, что чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана.

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Кроме того, чешские компании готовы предоставить Казахстану передовые решения в области оборонного оборудования.



