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    Чешские компании помогут модернизировать энергетическую сферу Казахстана

    24 Апреля 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осенью в Казахстан прибудет бизнес-делегация из Чехии. Об этом заявил Премьер-Министр Чехии Петр Фиалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этой осенью наша бизнес-делегация прибудет в Казахстан. (…) Энергетическая безопасность является очень важной сферой. Мы помогаем модернизировать вашу энергетическую сферу. Мы готовы предложить нашу продукцию, наш опыт. Нам также нужно модернизировать собственную энергетическую безопасность», - сказал Петр Фиалу, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

    Ранее сообщалось, что чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана.

    Škoda Transportation планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

    Кроме того, чешские компании готовы предоставить Казахстану передовые решения в области оборонного оборудования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Чехия
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