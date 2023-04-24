Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана

    24 Апреля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порядка 200 совместных казахстанско-чешских компаний работает в нашей стране. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

    «Есть все необходимые условия для запуска новых проектов. За последние 15 лет чешские компании инвестировали порядка 270 млн долларов в нашу экономику. 1/5 из них пришлась за последний год. На данный момент 200 совместных предприятий оперируют в нашей стране и это количество будет увеличиваться. В наши торгово-экономические отношения также добавлялись новые проекты», - сказал Алихан Смаилов.

    Казахстанско-чешский бизнес-форум направлен на расширение экономических связей между двумя странами, развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими и чешскими предпринимателями.

    В мероприятии принимают участие руководители центральных и местных государственных органов, национальных и квазигосударственных компаний, представители отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководители ведущих чешских компаний, таких как Škoda Transportation, TELMO, EGAP, STV Group и другие. Всего в работе форума принимает участие более 150 делегатов.

    Чешская Республика является важным партнером Казахстана в Евросоюзе, между странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.

    Товарооборот между Казахстаном и Чехией за 2022 год составил свыше $370 млн, что на 67% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($252 млн).

    В рамках форума планируется подписания ряда двусторонних документов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Чехия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь