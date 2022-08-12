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    • Чешская компания заинтересована в производстве детонаторов в Казахстане

    12 Августа 2022 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чешская компания Austin Detonator s.r.o. планирует реализовать совместные инвестиционные проекты с казахстанскими партнерами. Об этом на встрече с национальной компанией «KAZAKH INVEST» сообщил региональный директор компании Либор Бартек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании «KAZAKH INVEST».

    По словам представителя Austin Detonatоr, казахстанский рынок вызывает повышенный интерес у компании в связи с изменившейся международной ситуацией. Они рассматривают возможность открытия завода в Казахстане.

    «У нас уже есть успешный опыт работы с казахстанскими компаниями в прошлом. Сейчас мы выражаем заинтересованность в увеличении доли участия компании на рынке Казахстана. Для расширения нашего сотрудничества мы планируем открыть завод, который будет поставлять товары не только на казахстанский рынок, но и будет осуществлять экспорт на внешние рынки», - заявил Либор Бартек.

    «На экспорт уходит 97% произведенной вашей компанией продукции. Мы уверены, что благодаря размещению производства в Казахстане вы сможете усовершенствовать цепочку поставок и выйти на новые рынки», - подчеркнул заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Жандос Темиргали.

    Компания Austin Detonator (входит в состав холдинга Austin Powder Company) – крупнейший производитель детонационных материалов для промышленных взрывных работ в Европе.


    Фото: invest.gov.kz
    #Сотрудничество #Инвестиции
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