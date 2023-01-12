Черта бедности для оказания АСП будет определяться, исходя из медианного дохода - Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Черта бедности для оказания адресной социальной помощи будет определяться, исходя из медианного дохода. Об этом заявила глава Минтруда и соцзащиты РК Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления соцподдержки малообеспеченных семей с 2025 года черта бедности для оказания адресной социальной помощи будет определяться, исходя из медианного дохода. Для семей, в составе которых имеются лица с инвалидностью, будут приняты меры по обеспечению доступности специальных социальных услуг (ССУ)», - сказала Тамара Дуйсенова.

В этих целях, по ее словам, планируется трансформация системы социального обслуживания.

«Будут проведены проверки всех 116 медико-социальных учреждений на предмет соблюдения стандартов оказания спецсоцуслуг. По их итогам совместно с акимами регионов будут приняты меры функционального и организационного характера», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, предусматривается поддержка и развитие домов малой вместимости, особенно на селе. На сегодняшний день функционирует 20 таких домов, на их базе будут апробированы подушевые нормативы оказания ССУ. По итогам пилота будет подготовлена новая система тарификации.

«Будет начата поэтапная монетизация отдельных видов средств или товаров. Для обеспечения равного доступа к дорогостоящим и современным техническим компенсаторным средствам на уровне областных центров будут создаваться парки технических средств. Проект будет реализован при поддержке фонда «Қазақстан халқына», - проинформировала Тамара Дуйсенова.



