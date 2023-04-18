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    Черный список застройщиков обновили в столице

    18 Апреля 2023, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, в указанных в списке многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

    Для сохранности средств граждан акимат Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов – разрешения на строительство, положительного заключения РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов».

    Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

    По всем имеющимся вопросам можно обращаться в Управление контроля и качества городской среды города Астаны по адресу город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

    Список застройщиков приведен здесь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ЖКХ Строительство Жилье
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