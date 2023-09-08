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    15:45, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Черновик «Богемской рапсодии» продали за 1,4 млн фунтов стерлингов

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    Фото: sothebys.com
    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Черновик песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen продали за почти 1,4 млн фунтов стерлингов на аукционе Sotheby's в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно описанию лота на сайте аукциона, с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста песни с оригинальным названием «Монгольская рапсодия», которое позже было изменено на «Богемскую рапсодию». Черновик продан за 1,379 млн фунтов стерлингов.

    Хит был написан лидером группы Queen Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня продолжительностью почти 6 минут занимала первую строчку британского хит-парада девять недель подряд, став визитной карточкой британской рок-группы.

    В первые часы аукциона, который стартовал в среду вечером, распроданы также рукописные тексты песен Somebody To Love (241 300 фунтов стерлингов), Killer Queen (279 400 фунтов стерлингов) и We Are the Champions (317 500 фунтов стерлингов).

    Некоторые личные вещи легендарного исполнителя также ушли с молотка. Например, мантия и корона музыканта, которые он надевал на последнем крупномасштабном европейском туре рок-группы, были проданы за 635 тысяч фунтов стерлингов, а пианино музыканта - более чем за 1,742 млн фунтов стерлингов.

    Всего в первый вечер продано около 60 лотов на общую сумму 12,2 млн фунтов стерлингов. Торги продлятся до 13 сентября. Предметы, ранее принадлежавшие Фредди Меркьюри, выставлены на продажу подругой звезды Мэри Остин.


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