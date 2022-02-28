Через украинско-польскую границу прошли 241 человек - МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщению руководителя пресс-службы МИД РК Ерлана Жетибаева, на данный момент через украинско-польскую границу прошли 241 человек. Границу всего проехали 4 автобуса. На границе ожидают проверку еще 99 человек, передает МИА «Казинформ».
Репатриационный рейс вылетел с Атырау сегодня в 10:00. Обратный рейс из Катовицы планируется в 15:30.
Ожидается, репатриационный рейс в 21:00 сделает техническую посадку в Атырау для допзаправки, а в Алматы пребудет к 00:30. Борт расчитан на 174 пассажира, для остальных пассажиров, включая тех, кто ожидает на границе, будет отправлен еще один рейс.
По ситуации с дальнобойщиками: из г. Харьков в сторону г. Белгород украинско-российскую границу уже пересекли 8 большегрузных транспортных средств (фуры). Среди них: 4 граждане Казахстана, 8 граждане России.
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