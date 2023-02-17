Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Через пункты пропуска на границе с Узбекистаном разрешили перемещаться только грузовикам

    17 Февраля 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением работ по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС, с 15 февраля 2023 года через пункты пропуска «Атамекен», «Казыгурт» расположенных на казахстанско-узбекской границе будут перемещаться только грузовые автотранспортные средства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    В настоящее время Комитетом государственных доходов МФ РК проводятся работы по модернизации и техническому дооснащению 9 автомобильных пунктов пропуска.

    В целях обеспечения безопасности физических лиц при пересечении границы и полноценного осуществления таможенного контроля в период модернизации автомобильных пунктов пропуска «Казыгурт» и «Атамекен» с 15 февраля 2023 года временно запрещен пропуск физических лиц, легкового транспорта, автобусов и автотранспортных средств с грузоподъемностью до 3,5 тонн.

    Физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства с грузоподъемностью до 3,5 тонн, проходящие через эти пункты пропуска, направляются в следующие пункты пропуска.

    - пункты пропуска «Б.Конысбаева» (РК) - «Яллама» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонн);

    - пункты пропуска «Жибек жолы» (РК) – «Гишт куприк» (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);

    - пункты пропуска «Сырдарья» (РК) – «Малик» (РУ), «Целинный» (РК) – «Ок олтин» (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица).

    В связи с чем, до завершения модернизации через пункты пропуска «Атамекен» и «Казыгурт» будут перемещаться только грузовые автотранспортные средства.

    Завершение работы по модернизации планируется в 4 квартале 2024 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смерть детей от препарата «Док-1 Макс» в Узбекистане: сотрудники индийской фармкомпании задержаны
    Президент РК провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым
    Какие уловки используют «зайцы» в автобусах и троллейбусах Алматы
    Снежные туннели высотой до 2 метров: в Абайской области борются с последствиями непогоды
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров