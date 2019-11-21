Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между двумя странами функционирует 11 автомобильных пунктов пропуска. Названия пункта пропуска «Нововоскресеновка» меняется на «Сыпатай батыр». Также сейчас есть 11 автомобильных пунктов пропуска, из них 5 многосторонних международных и шесть двусторонних. Из-за того, что объем перевозок низкий, четыре из них были закрыты в 2010 году», - сообщил Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Сената законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

Министр также сообщил, что на сегодня наблюдается рост автомобильных грузовых перевозок между нашими странами.

«Через семь пунктов пропуска проходят порядка 11 млн лиц в год, а также 1,7 млн транспортных средств, из которых 400 тысяч грузовых транспортных средств. В 2018 году объем автомобильных перевозок грузов между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 43% и составил 1,7 млн тонн», - добавил Бейбут Атамкулов.