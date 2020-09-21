Через фирмы-однодневки часто обналичиваются бюджетные средства – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Об этом заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп занимающихся криминальным обналичиванием денег», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.

По его словам, для этого преступными группами создано свыше 1,2 тысяч подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.

«По всем эпизодам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет - фактур увеличилось в два раза», - отметил спикер.

Он также сообщил, что на сегодня Службой экономических расследований возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины - тяжкие и особо тяжкие.

«На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - заключил Ж. Элиманов.