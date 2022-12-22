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    Через четверть века заменили лифты в многоэтажках Петропавловска

    22 Декабря 2022, 18:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на встрече с населением предложил воспользоваться программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима города, 17 многоэтажных домов уже привели в порядок за счет участия в программе. Еще в 17 домах ремонт продолжается.

    «В 2021-2022 годы для проведения модернизации из республиканского бюджета выделили кредит в два млрд тенге. Средства направили на капитальный ремонт кровли, замену лифтов. Отмечу, что четыре лифта установили в домах, где они не работали более 25 лет. В марте мы будем отправлять полный пакет документов для участия в программе в 2024 году. Нам нужно определиться с многоквартирными домами, которые нуждаются в капитальном ремонте. Но желание должно исходить от вас. Мы не навязываем вам участие в программе. Тем более, что виды работ и подрядчиков вы выбираете сами», - подчеркнул аким города.

    Модернизация общего имущества производится на возвратной основе. Срок - до 15 лет под 0,1% годовых. Решение принимается на общем собрании собственников квартир и оформляется протоколом.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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