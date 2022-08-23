Через Аграрную кредитную корпорацию предусмотрено 140 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» составит 140 млрд тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным вопросом успешного проведения уборочной компании является обеспечение фермеров финансовыми средствами», - сказал Ербол Карашукеев.

Глва МСХ уточнил, что в этом году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составит 140 млрд тенге.

«На сегодня в рамках программы «Кең дала» профинансировано более 3,7 тыс. заявок на сумму 110 млрд тенге», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее Глава Правительства Алихан Смаилов сообщил, что в республике ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей.

«Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Необходимо только работать», - добавил Алихан Смаилов.