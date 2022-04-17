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    15:31, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Чемпионы полумарафона определились в Алматы

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    АЛМТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершился Чемпионат Республики Казахстан по полумарафону. Olympic.kz представил результаты забегов, передает МИА «Казинформ».

    Абсолютными чемпионами страны стали Рахымжан Келманов с результатом 1.06.57 и Мадина Керимова с результатом 1.18.02.⠀

    Второе место заняли Ислам Амангос – 1.08.27, Акбаян Нурмамет – 1.19.01.⠀

    На третьей ступени пьедестала расположились Ержан Джанарстанов – 1.09.44 и Татьяна Нерознак – 1.20.23.


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